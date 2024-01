В Дубае скончалась супруга бывшего российского теннисиста Михаила Южного

Журналистка The New York Times and ESPN Синди Шмерлер в своих социальных сетях сообщила о смерти супруги бывшего российского теннисиста Михаила Южного Юлии.

«Жена двукратного полуфиналиста US Open Михаила Южного Юлия умерла на прошлой неделе в Дубае после тяжёлой болезни», — написала Шмерлер.

Южный женился на Юлии в ноябре 2008 года. У пары родилось трое детей: сыновья Максим и Игорь и дочь Милана.

41-летний Южный — бывшая восьмая ракетка мира, победитель 19 турниров ATP. В составе сборной России теннисист дважды становился обладателем Кубка Дэвиса в 2002 и 2006 годах. Профессиональную карьеру Южный завершил в сентябре 2018 года. В августе следующего года экс-теннисист стал тренером Дениса Шаповалова.