Журналист Daily Mail скончался в Мельбурне во время Australian Open

Журналист британского издания Daily Mail Майк Диксон, работавший на Открытом чемпионате Австралии — 2024 в Мельбурне, скончался в возрасте 59 лет, сообщила его семья на странице журналиста в социальных сетях.

Причины смерти Диксона не сообщаются. Журналист работал в Daily Mail с 1990 года.

«Мы вынуждены сообщить, что наш замечательный муж и отец Майк потерял сознание и умер в Мельбурне, где он находился на Australian Open. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру. Он был поистине великим человеком, нам будет его очень не хватать», — говорится в сообщении.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит в Мельбурне с 14 по 28 января. Это первый турнир «Большого шлема» в сезоне.