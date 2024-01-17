Аванесян обыграла восьмую ракетку мира Саккари и вышла в третий круг Australian Open
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 74-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над восьмой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Аванесян в этой встрече дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Саккари один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Элина Аванесян сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.
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