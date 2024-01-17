Арина Соболенко вышла в третий круг «Шлема» в 12-й раз подряд

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко доходила до третьего раунда на последних 12 турнирах «Большого шлема», начиная с Australian Open 2021 года, сообщает Opta Ace.

Так, в 2021 году на Открытом чемпионате Австралии Соболенко дошла до четвёртого раунда, уступив Серене Уильямс, в 2022-м — также до четвёртого раунда (поражение от Кайи Канепи), а в 2023 году белоруска выиграла турнир, обыграв в финале Елену Рыбакину.

На «Ролан Гаррос» в 2021 году Арина уступила Анастасии Павлюченковой в третьем раунде, в 2022-м — Камиле Джорджи также в третьем раунде, а в 2023 году Соболенко дошла до полуфинала турнира, уступив Каролине Муховой.

На Уимблдоне: 2021 год — вылет в полуфинале от Каролины Плишковой, в 2022 году российские и белорусские спортсмены не принимали участия в турнире, в 2023-м — поражение в полуфинале от Онс Жабер.

На US Open: 2021 год — вылет в полуфинале от Лейлы Фернандес, 2022-й — вылет в полуфинале от Иги Свёнтек, 2023-й — поражение в финале от Кори Гауфф.