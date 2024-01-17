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Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open

Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой (107-я в рейтинге WTA) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу белорусской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Соболенко в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фрухвиртовой два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Соболенко сыграет с победительницей противостояния Леся Цуренко (Украина) — Ребека Масарова (Испания).

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 11:15 МСК
Бренда Фрухвиртова
107
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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