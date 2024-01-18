Касаткина не смогла пройти в третий круг Australian Open, проиграв Стивенс
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла 44-й ракетке мира представительнице США Слоан Стивенс. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу американской спортсменки.
Матч продлился 2 часа 8 минут. Стивенс в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Касаткиной три эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем раунде соревнований в Мельбурне Слоан Стивенс сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 завершится 27 января.
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