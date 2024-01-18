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Алькарас обыграл Сонего и вышел в третий круг Australian Open

Алькарас обыграл Сонего и вышел в третий круг Australian Open
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над 46-й ракеткой мира представителем Италии Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3) в пользу испанского спортсмена.

Продолжительность матча составила 3 часа 29 минут. Алькарас в этой встрече 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего 10 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Алькарас сыграет с победителем противостояния Сумит Нагал (Индия) — Цзюнчэн Шан (Китай). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 07:50 МСК
Лоренцо Сонего
46
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 3 6 3
6 		6 3 6 7 7
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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