Радукану проиграла Яфань во втором круге Australian Open

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану потерпела поражение от китайской спортсменки Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу представительницы Китая.

Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. В этой игре Яфань шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Радукану шесть эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.

В следующем круге соревнований в Мельбурне Ван Яфань встретится с соотечественницей Чжэн Циньвэнь, занимающей 15-е место в мировом рейтинге. Женский турнир Australian Open завершится 27 января.