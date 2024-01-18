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Радукану проиграла Яфань во втором круге Australian Open

Радукану проиграла Яфань во втором круге Australian Open
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану потерпела поражение от китайской спортсменки Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу представительницы Китая.

Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. В этой игре Яфань шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Радукану шесть эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.

В следующем круге соревнований в Мельбурне Ван Яфань встретится с соотечественницей Чжэн Циньвэнь, занимающей 15-е место в мировом рейтинге. Женский турнир Australian Open завершится 27 января.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 10:55 МСК
Эмма Радукану
296
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Ван Яфань
94
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
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