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Чесноков: победа Блинковой над Рыбакиной — это выстрел в голову, сенсация!

Чесноков: победа Блинковой над Рыбакиной — это выстрел в голову, сенсация!
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал победу 57-й ракетки мира российской теннисистки Анны Блинковой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (третья в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

«Это называется выстрел в голову. Сенсация! Я очень рад за Блинкову и её тренера, с которым знаком чуть ли не с детства. Мне кажется, победа Блинковой — это большая заслуга её тренера. Анна сыграла потрясающий матч, и потрясающая победа», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянской спортсменкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира).

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