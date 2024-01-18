«Этот день я запомню на всю жизнь». Блинкова с 10-го матчбола дожала Рыбакину в Мельбурне

В четверг, 18 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне заканчиваются матчи второго круга. Свой очередной поединок на турнире проводила и прошлогодняя финалистка турнира Елена Рыбакина. В соперницах у казахстанской теннисистки была 57-я ракетка мира отечественная представительница WTA-тура Анна Блинкова.

Рыбакина начала очередную кампанию в Мельбурне противостоянием с экс-лидером рейтинга WTA Каролиной Плишковой. Казахстанская теннисистка уступила свою подачу в первом гейме, но затем сделала обратный брейк при счёте 1:2 и перевернула ход сета, доведя его до тай-брейка. На нём третья ракетка мира вновь уступала, однако при счёте 6:3 в пользу соперницы отыграла три сетбола, взяла пять очков подряд и забрала первую партию. Во втором сете Рыбакина не позволила сопернице забрать свою подачу, а сама сделала брейк уже в третьем гейме, доведя матч до победы — 7:6, 6:4.

После окончания противостояния с чешкой чемпионка Уимблдона-2022 заявила, что прошедшая встреча была тяжёлой, но результатом она довольна.

«Очень тяжёлый матч, против Каролины всегда нелегко. Сегодня у неё был большой процент на первой подаче, так что было непросто, особенно на тай-брейке. Рада, что в итоге смогла выиграть первый сет. Во втором было чуть легче. Хорошая победа, особенно для первого раунда.

В Брисбене я здорово начала, условия там мне хорошо подходили. Очень рада, что взяла титул. Знала, что это только начало. Каждый день разный, так что мне надо продолжать работать. С точки зрения физики и здоровья я сейчас чувствую себя отлично», — сказала Рыбакина на пресс-конференции после матча.

Кроме победы, Елена также привлекла внимание послематчевым взаимодействием со своим наставником Стефаном Вуковым. В соцсетях разлетелось видео, на котором запечатлена тренировка спортсменки в спортзале. На кадрах можно увидеть, как происходят жаркий обмен мнениями между специалистом и её подопечной.

Вуков часто подвергался критике со стороны теннисной общественности за свое поведение во время матчей Рыбакиной. Хорват вызвал возмущение среди фанатской базы после того, как накричал на девушку во время её полуфинального поединка против Виктории Азаренко на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году. Стоит отметить, что третья ракетка мира встала на защиту своего тренера после негативной реакции на его поведение на ТБШ в Мельбурне.

Учитывая историю скандального поведения 36-летнего уроженца Риеки, поклонники тенниса не по-доброму отнеслись к его жаркой перепалке с Еленой Рыбакиной.

«Что не так с этим парнем?» — написал один из фанатов в соцсетях.

«Он никогда не опровергнет эти обвинения», — отметил другой.

Российские теннисисты заканчивали свои стартовые противостояния Australian Open во вторник, 16 января. Последней из наших свою встречу провела 57-я ракетка мира Анна Блинкова, вышедшая на корт с испанкой Кристиной Букшей, располагающейся строчкой выше. Ранее эти теннисистки никогда не играли друг с другом. Блинкова сразу же завладела ощутимым преимуществом. Россиянка повела 4:1 с двумя брейками, а в шестом гейме ушла с двойного брейк-пойнта и затем с нескольких геймболов забрала свою подачу — 5:1. А при 5:2 Анна подала на партию, всё-таки реализовав третий сетбол — 6:2 за 32 минуты.

Вторую партию Блинкова начала с брейка. Затем отечественная спортсменка дважды сумела избежать трудностей. Анна уходила с брейк-пойнтов, а в седьмом гейме сама не смогла реализовать три брейк-пойнта, и вместо 5:2 в её пользу счёт стал 4:3. Несмотря на эту локальную неудачу, при 5:4 Анна подавала на матч. И сумела реализовать второй матчбол — 6:2, 6:4 за 1 час 19 минут.

На уровне WTA-тура Рыбакина и Блинкова не встречались ни разу. Поэтому дебютное противостояние между девушками обещало быть очень интересным. Судьбу стартовой партии предопределил один брейк, который россиянка сделала в третьем гейме. Она стабильно держала подачу и при этом старалась разнообразно атаковать. Стоит отметить, что процент попадания первым мячом у 25-летней уроженки Москвы был 69%, а на своей первой подаче отечественная спортсменка проиграла лишь два мяча (16/18). В итоге Анна за 33 минуты забрала стартовый сет у Елены со счётом 6:4. По ударам навылет преимущество было у Рыбакиной — 8:7, а по невынужденным ошибкам равенство — 10:10.

На старте второго сета девушки быстро взяли свои подачи, а затем в противостоянии началась борьба характеров. Соперницы обменялись брейками — 2:2. Упорная борьба продолжилась. Далее девушки долго брали исключительно свои подачи. Но в 10-м гейме третья ракетка мира смогла зацепиться на приёме и с первой же попытки реализовала сетбол — 6:4. Добавим, что во второй партии Рыбакина перехватила инициативу и стала намного агрессивнее действовать в розыгрышах. В результате Елена оказалась впереди по ударам навылет — 13:8, а у Анны стало чуть больше невынужденных ошибок — 10:6.

Елена Рыбакина Фото: Kelly Defina/Getty Images

Сценарий старта решающего сета отзеркалил начало первой партии — Блинкова снова взяла чужую подачу в третьем гейме. Анна проявляла больше терпения и вовремя находила возможности для обострения игры. Например, в четвёртом гейме на подаче отечественной теннисистки четыре раза был счёт «ровно», был брейк-пойнт у её соперницы, но россиянка сумела выбраться из тяжёлой ситуации и сохранила преимущество — 3:1. Далее девушки брали свои подачи, однако при счёте 4:3 Блинкова не удержала её и позволила оппонентке вернуться в матч. Казалось, что чемпионка Уимблдона-2022 своего не упустит, но следом дрогнула уже она и позволила Анне впервые подать на победу в матче. Однако россиянка откровенно не справилась с давлением, не взяв ни одного очка на собственной подаче — 5:5. Тем не менее качели продолжились — Блинкова опять сделала брейк и второй раз вышла подавать на матч. И снова у 57-й ракетки мира завалили нервы — она упустила матчбол, а Рыбакина с третьей попытки добилась своего и выровняла цифры на табло — 6:6. На фантастическом чемпионском тай-брейке преимущество перетекало то к одной, то к другой. Россиянка вела со счётом 4:1, 9:7, 10:9, 11:10, 14:13, 17:16, 20:19. При этом она сама отыграла шесть матчболов и добилась победы, закрыв свой 10-й (!) матчбол. Анна одолела соперницу со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) за 2 часа 48 минут. Девушки провели самый результативный (42 очка!) тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

«Спасибо трибунам за поддержку, это дало мне сил биться до самого конца. Были приятные моменты, а были… Не знаю, что сказать, было очень тяжело. Старалась в каждом розыгрыше сохранять концентрацию. У меня было столько матчболов. Я старалась действовать агрессивно, но у меня тряслись руки. И ноги тоже. Старалась оставаться спокойной, насколько это было возможно. Счастлива, что в итоге выиграла.

Я этот день до конца жизни не забуду. Особенно благодаря этому корту, с такими трибунами. Никогда его не забуду. Пока что это лучший день в моей жизни», — эмоционально отреагировала Блинкова после своей исторической победы.

В третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира).

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».