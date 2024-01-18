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«Никогда не сдавайся». Блинкова оставила послание на камере после победы над Рыбакиной

«Никогда не сдавайся». Блинкова оставила послание на камере после победы над Рыбакиной
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57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова оставила послание на камере после победы над третьей ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной. Встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

«Никогда не сдавайся», — написала теннисистка.

Отметим, что по ходу тай-брейка Блинковой удалось спасти шесть матчболов, в том числе и на подаче Рыбакиной.

В третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира).

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