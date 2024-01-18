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Елена Рыбакина перешла на сторону корта Блинковой, чтобы обнять её после окончания матча

Елена Рыбакина перешла на сторону корта Блинковой, чтобы обнять её после окончания матча
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Третья ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина подошла к Анне Блинковой, чтобы обнять её по окончании самого длинного тай-брейка в истории турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

После промаха Рыбакиной с бэкхенда Блинкова опустилась на колени и заплакала. Она быстро встала, чтобы подойти к сетке и выполнить традиционное рукопожатие, однако казахстанская спортсменка уже перешла на её сторону и обняла Блинкову.

Отметим, что по ходу тай-брейка Блинковой удалось спасти шесть матчболов, в том числе и на подаче Рыбакиной. Тай-брейк завершился со счётом 22:20 в пользу представительницы России.

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