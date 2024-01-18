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Анна Дмитриева: трудно думать, что Блинкова далеко пройдёт на Australian Open

Анна Дмитриева: трудно думать, что Блинкова далеко пройдёт на Australian Open
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказала мнение, что 57-я ракетка мира Анна Блинкова не сможет далеко пройти на Australian Open — 2024.

«Тут только одни эмоции и больше ничего. Страдали все, кроме тех, кто болел за них. Обе играли очень нервно, и не было никакой логики в их действиях. Блинкова пыталась атаковать со второй подачи, что правильно — в какой-то степени ей это помогало. На мой взгляд, Рыбакина сыграла не лучший свой матч.

Я очень расстроилась. Я расстроилась не от поражения Рыбакиной, а от того, что она плохо играет. Возможности Блинковой пока не безграничны, поэтому трудно думать, что она очень далеко пройдёт. Но для неё это большой успех, учитывая год простоя. Сейчас она в хорошей форме и она готова. Просто её уровень не внушает больших надежд, но она может заскочить за него», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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