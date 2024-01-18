«Это было невероятно». Кафельников — о победе Блинковой над Рыбакиной на AO

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу 57-й ракетки мира россиянки Анны Блинковой над третьей ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной на тай-брейке в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

«Это было невероятно», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.