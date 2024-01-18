Кафельников рассказал, что получил удовольствие от матча Блинковой и Рыбакиной на АО

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу 57-й ракетки мира россиянки Анны Блинковой над третьей ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной на тай-брейке в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

«Аня молодец! Доставила удовольствие всем болельщикам. Все на неё смотрели, в том числе и я. Получил огромное удовольствие. Рыбакина — сильная теннисистка, но Аня выдержала. Очень за неё рад», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира).