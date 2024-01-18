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Блинкова рассказала, что помогло ей обыграть Рыбакину в невероятном матче на AO-2024

Блинкова рассказала, что помогло ей обыграть Рыбакину в невероятном матче на AO-2024
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25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова поделилась эмоциями после победы в матче с чемпионкой Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной во втором круге Australian Open – 2024.

«Перед матчем говорила себе, что буду получать удовольствие. Я мечтала сыграть на арене Рода Лэйвера. Готовилась только к положительным эмоциям независимо от того, как будет складываться матч. Говорила себе, что надо обязательно играть в полную силу до самого конца и наслаждаться каждым моментом игры.

Конечно, во время матча было тяжело всё время оставаться на позитиве. У меня было много великолепных моментов, но и досадные тоже были, например, все нереализованные матчболы. Я постоянно старалась себя приободрить, чтобы оставаться на позитиве. До самого конца повторяла себе, что могу выиграть. Старалась до самого конца иметь план на каждый розыгрыш. Это помогает мне выигрывать», — сказала Блинкова на пресс-конференции.

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