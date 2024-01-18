«Это выстрел в голову»! Бурная реакция на мега-тай-брейк Блинковой с Рыбакиной

25-летняя россиянка сенсационно выбила из борьбы финалистку прошлогоднего турнира. Что говорят журналисты, эксперты и коллеги по туру?

57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии совершила одну из главных сенсаций первого в сезоне турнира «Большого шлема», в сумасшедшей встрече переиграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину (третья в рейтинге WTA). Встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

Чемпионский тай-брейк продолжался свыше 30 минут и стал самым затяжным в истории ТБШ в одиночном разряде. Драматичная победа Анны не могла пройти незамеченной и вызвала бурную реакцию со стороны не только журналистов и экспертов, но даже её коллег по туру.

После победы Блинкова не смогла сдержать эмоции и села на корт, закрывая лицо руками. Потом россиянка поднялась, обнялась с соперницей и поприветствовала зрителей, а потом написала на камере «Никогда не сдавайся».

Анна Блинкова Фото: Кадр из видео

Автограф Анны Блинковой Фото: Кадр из видео

«Это был самый фантастический тай-брейк, который я когда-либо видел, по напряжённости и продолжительности. Этим и отличаются турниры «Большого шлема». Это был самый увлекательный тай-брейк! Такое количество матчболов с обеих сторон. Наверное, для Ани, с учётом того, что у неё до этого было достаточно матчболов, проиграть было бы обиднее. Аня была ближе к победе. Победить мог каждый, но проиграть Ане было бы обиднее, чем Лене, исходя из того, как складывался матч», — сказал вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

«Это называется выстрел в голову. Сенсация! Я очень рад за Блинкову и её тренера, с которым знаком чуть ли не с детства. Мне кажется, победа Блинковой — это большая заслуга её тренера. Анна сыграла потрясающий матч, и потрясающая победа», — заявил обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков.

«Это было невероятно», — написал на своей странице в социальных сетях олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Аня молодец! Доставила удовольствие всем болельщикам. Все на неё смотрели, в том числе и я. Получил огромное удовольствие. Рыбакина — сильная теннисистка, но Аня выдержала. Очень за неё рад», — добавил Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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«Блинкова, что??? Я на нервах. Просто вау от обеих теннисисток!» — написала в соцсетях канадская теннисистка Бьянка Андрееску.

«Блинкова говорит себе: мужество, мужество, мужество», — написала выступающая за Австралию Дарья Савилл (Гаврилова).

«Ух ты. Просто вау. Анна Блинкова захватывающим образом выбила из борьбы третью ракетку мира и финалистку Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года Елену Рыбакину», — написано пресс-службой US Open Tennis.

«Это момент победы Анны в матче, которой вошёл в историю турниров «Большого шлема», — написано пресс-службой Открытого чемпионата Австралии о реализованном матчболе российской теннисисткой.

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«Елена Рыбакина подошла, чтобы обнять Анну Блинкову после завершения матча. Прекрасное спортивное поведение после самого продолжительного тай-брейка в истории Открытого чемпионата Австралии. Как всегда милосердно. Какой матч от этих девушек», — написано в The Tennis Letter.

«Самый безумный матч турнира к этому моменту», — уверен известный обозреватель Бен Ротенберг.

«Экстраординарная победа Анны Блинковой», — добавил австралийский профессиональный теннисист, тренер и спортивный администратор, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пол Макнами.

Блинкова и Рыбакина Фото: Cameron Spencer/Getty Images

25-летняя россиянка стала первой теннисисткой, победившей действующую финалистку турнира во втором круге АО, после швейцарки Патти Шнидер, которая 24 года назад на аналогичной стадии выбила из борьбы француженку Амели Моресмо. В третьем круге соревнований в Мельбурне Анна сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира).