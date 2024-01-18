Блинкова ответила, какие чувства испытывала во время исторического тай-брейка с Рыбакиной

25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова рассказала, какие чувства испытывала во время тай-брейка в матче с казахстанкой Еленой Рыбакиной на AO-2024, который вошёл в историю как самый длинный в рамках женского одиночного разряда на ТБШ.

«Хороший вопрос. Были негативные мысли, особенно после своих матчболов, когда она подавала на матч. Думала – а что, если она здорово подаст, если здорово сыграет на первой подаче, тогда всё, конец.

Старалась отбросить эти мысли. Говорила себе – срежь траекторию, ускорься рукой на приёме. Повторяла, что надо всё время играть надёжно, везде добегать и попадать мячом в корт. На своих матчболах я торопилась. Рука тряслась. Старалась быть агрессивной, но делала много ошибок.

Наконец у меня получилось играть надёжно. На последнем матчболе я была в обороне. Кажется, дважды попала короткими бэкхендами, очень непростыми. Очень рада, что смогла нанести эти удары», — сказала Блинкова на послематчевой пресс-конференции.