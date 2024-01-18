Рыбакина — о вылете с АО-2024: это был один из лучших матчей Блинковой

Третья ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение от 57-й ракетки мира российской теннисистки Анны Блинковой. Встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Блинковой.

«Такого тай-брейка я не припомню. Конечно, были матчи, когда было много эмоций. Но такого счёта никогда не было. У нас обеих было много возможностей. И в такие моменты, конечно, удача должна быть на твоей стороне. Аня провела очень хороший матч. Точно так же, как и я, не сдавалась до последнего – несмотря на то, что что-то не шло. Наверное, это был один из лучших её матчей», — сказала Рыбакина после матча.

Отметим, что по ходу тай-брейка Блинковой удалось спасти шесть матчболов, в том числе и на подаче Рыбакиной. Тай-брейк завершился со счётом 22:20 в пользу представительницы России. В третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира).