Блинкова — о победе над Рыбакиной: до конца жизни не забуду этот день

57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу над третьей ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной. Встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

«Спасибо трибунам за поддержку, это дало мне сил биться до самого конца. Были приятные моменты, а были… Не знаю, что сказать, было очень тяжело. Старалась в каждом розыгрыше сохранять концентрацию. У меня было столько матчболов! Я старалась действовать агрессивно, но у меня тряслись руки. И ноги тоже. Я старалась оставаться спокойной, насколько это было возможно. Счастлива, что в итоге выиграла.

Я этот день до конца жизни не забуду. Особенно из-за этого корта, с такими трибунами. Никогда его не забуду. Пока что это лучший день в моей жизни», — сказала Блинкова после матча.