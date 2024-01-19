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Арина Соболенко уверенно вышла в четвертый круг AO – 2024, обыграв Лесю Цуренко

Арина Соболенко уверенно вышла в четвертый круг AO – 2024, обыграв Лесю Цуренко
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).

В матче третьего круга представительница Белоруссии со счётом 6:0, 6:0 обыграла 33-ю ракетку мира украинку Лесю Цуренко. Встреча теннисисток 52 минуты. Соболенко не совершила ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Цуренко также ноль эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнтов.

В следующем раунде Соболенко сыграет с 442-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 04:15 МСК
Леся Цуренко
33
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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