Блинкова подобрала одно слово, описывающее яркую победу над Рыбакиной на Australian Open

25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова назвала основной фактор, который помог ей одержать победу над чемпионкой Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной во втором круге Australian Open – 2024 со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).
«Если бы мне пришлось сказать одно слово, я бы сказала «смелость». Мне потребовалось много смелости. Я собиралась это сделать. Я пыталась найти баланс между агрессивностью и стабильностью, не торопясь, а пытаясь заставить её сделать ещё один удар и ещё один удар», — сказала Блинкова на пресс-конференции.
Отметим, что по ходу тай-брейка Блинковой удалось спасти шесть матчболов, в том числе и на подаче Рыбакиной.
В следующем круге турнира в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира).
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