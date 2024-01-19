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Блинкова подобрала одно слово, описывающее яркую победу над Рыбакиной на Australian Open

Блинкова подобрала одно слово, описывающее яркую победу над Рыбакиной на Australian Open
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25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова назвала основной фактор, который помог ей одержать победу над чемпионкой Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной во втором круге Australian Open – 2024 со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

«Если бы мне пришлось сказать одно слово, я бы сказала «смелость». Мне потребовалось много смелости. Я собиралась это сделать. Я пыталась найти баланс между агрессивностью и стабильностью, не торопясь, а пытаясь заставить её сделать ещё один удар и ещё один удар», — сказала Блинкова на пресс-конференции.

Отметим, что по ходу тай-брейка Блинковой удалось спасти шесть матчболов, в том числе и на подаче Рыбакиной.

В следующем круге турнира в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира).

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Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 12:05 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 20
6 		4 7 22
         
Анна Блинкова
57
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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