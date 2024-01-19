Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира Australian Open, обыграв Алисию Паркс

Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира Australian Open.

В матче третьего круга американка со счётом 6:0, 6:2 обыграла 82-ю ракетку мира соотечественницу Алисию Паркс. Встреча теннисисток длилась 1 час 2 минуты. Гауфф совершила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. На счету Паркс два эйса и восемь двойных ошибок.

В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей пары Магдален Френх (Польша) – Анастасия Захарова (Россия).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.