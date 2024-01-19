Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира Australian Open, обыграв Алисию Паркс

Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира Australian Open, обыграв Алисию Паркс
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира Australian Open.

В матче третьего круга американка со счётом 6:0, 6:2 обыграла 82-ю ракетку мира соотечественницу Алисию Паркс. Встреча теннисисток длилась 1 час 2 минуты. Гауфф совершила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. На счету Паркс два эйса и восемь двойных ошибок.

В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей пары Магдален Френх (Польша) – Анастасия Захарова (Россия).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 06:25 МСК
Алисия Паркс
82
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Материалы по теме
Арина Соболенко впервые в карьере не проиграла ни одного гейма в матче
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android