Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира Australian Open, обыграв Алисию Паркс
Поделиться
Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира Australian Open.
В матче третьего круга американка со счётом 6:0, 6:2 обыграла 82-ю ракетку мира соотечественницу Алисию Паркс. Встреча теннисисток длилась 1 час 2 минуты. Гауфф совершила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. На счету Паркс два эйса и восемь двойных ошибок.
В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей пары Магдален Френх (Польша) – Анастасия Захарова (Россия).
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 06:25 МСК
82
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2024
-
07:38
-
07:31
-
06:37
-
06:05
-
05:32
-
05:09
-
04:14
-
01:15
-
00:45
-
00:32
-
00:21
- 18 января 2024
-
23:58
-
23:53
-
23:23
-
22:59
-
22:54
-
22:43
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:08
-
21:58
-
21:15
-
21:00
-
20:47
-
20:40
-
20:36
-
20:23
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:02
-
20:01
-
19:49
-
19:41
Партнерский контент