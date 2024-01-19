«Было интересно, как далеко зайдут». Соболенко — о тай-брейке в матче Блинкова — Рыбакина

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о рекордном тай-брейке в матче 57-й ракетки мира россиянки Анны Блинковой с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной (третья в рейтинге WTA) на Открытом чемпионате Австралии — 2024. Встреча второго круга соревнований завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

«Я не смотрела этот матч в прямом эфире. Я смотрела LiveScore, но сам матч не видела. Я думала: «Ого, эти девушки собираются провести самый длинный тай-брейк в истории». Мне было интересно, как далеко они зайдут», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира).