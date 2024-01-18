«Рука тряслась. Нужно было много мужества». Блинкова — о подвиге на Australian Open

Это был бесконечный матч с бесконечным – рекордным для турниров «Большого шлема» – тай-брейком. Кто-то должен был выиграть, и сильнее оказалась Анна Блинкова. 57-я ракетка мира в третьем круге Australian Open отыграла шесть матчболов и справилась с третьей ракеткой мира и прошлогодней финалисткой Еленой Рыбакиной, а на пресс-конференции рассказала, чего ей это стоило.

«Бесконечный тай-брейк. Самый длинный в истории — безумие!»

— Ваш матч всех приковал к экранам телевизоров. Насколько классно было играть и насколько большое облегчение – выиграть?

— Перед матчем говорила себе, что буду получать удовольствие. Я мечтала сыграть на «Род Лэйвер Арене». Готовилась только к положительным эмоциям независимо от того, как будет складываться матч. Говорила себе, что надо обязательно играть в полную силу до самого конца и наслаждаться каждым моментом игры.

Конечно, во время матча было тяжело всё время оставаться на позитиве. У меня было много великолепных моментов, но и досадные тоже были, например, все нереализованные матчболы. Я постоянно старалась себя приободрить, чтобы оставаться на позитиве. До самого конца повторяла себе, что могу выиграть. Старалась до самого конца иметь план на каждый розыгрыш. Это помогает мне выигрывать.

— Вам помог опыт игры против Гарсии на «Ролан Гаррос» в прошлом году? Там тоже был сильный соперник, большой корт, важное событие, громкая публика?

— Да, сильно помог. Я набираюсь опыта в каждом матче, который играю на большой арене, привыкаю к такой обстановке. На «Ролан Гаррос» против Гарсии публика по большей части болела против меня. Сегодня трибуны здорово меня поддерживали. Болельщики были невероятными. Я в восторге. Сбылась моя мечта – сыграть на заполненной зрителями «Род Лэйвер Арене». Энергетика была сумасшедшей. Я получила огромное удовольствие.

— Вы играли против соперницы, которая уже выигрывала турнир «Большого шлема», которая здесь доходила до финала. В третьем сете вы не реализовали несколько матчболов. Был момент на тай-брейке, когда вам уже казалось, что вы проиграли, или уверенность всегда присутствовала?

— Хороший вопрос. Были негативные мысли, особенно после своих матчболов, когда она подавала на матч. Думала – а что, если она здорово подаст, если здорово сыграет на первой подаче, тогда всё, конец.

Старалась отбросить эти мысли. Говорила себе – срежь траекторию, ускорься рукой на приёме. Повторяла, что надо всё время играть надёжно, везде добегать и попадать мячом в корт. На своих матчболах я торопилась. Рука тряслась. Старалась быть агрессивной, но делала много ошибок.

Наконец у меня получилось играть надёжно. На последнем матчболе я была в обороне. Кажется, дважды попала короткими бэкхендами, очень непростыми. Очень рада, что смогла нанести эти удары.

— Можете вспомнить такой длинный тай-брейк?

— Да, парочку помню, но не таких длинных. Слышала, что это самый длинный тай-брейк в истории. Безумие! (улыбается).

— Все, кто смотрел матч, с восхищением думали только, когда же это закончится.

— Бесконечный тай-брейк (улыбается)!

«Мужество. Мне потребовалось много мужества»

— Чего вам стоило добраться до матчболов перед тай-брейком? Что вам удалось по тактике и по игре, чтобы оказаться в такой выигрышной позиции?

— Если надо выбрать одно слово, назову мужество. Мне потребовалось много мужества. Я не жалела сил, старалась найти баланс между агрессивной и надёжной игрой, не спешить, а заставить её нанести ещё один удар. Ещё один удар.

Во втором сете я немного ушла в оборону, так что она смогла поднажать, заставила меня побегать. Она играла агрессивно. В третьем сете говорила себе – давай, больше агрессии, бей сильнее, заставь её больше двигаться. Мне потребовалось мужество. И определённый уровень спокойствия, чтобы оставаться в моменте и играть очко за очком, и неважно, что случилось в проигранном розыгрыше.

— Вы говорили, что у вас тряслись руки и ноги. Очень напряжённый, стрессовый момент. Теннисисты – перфекционисты, которые многого от себя ждут. Расскажите о ментальной работе в последний год, как вы пытаетесь помягче к себе относиться. Сегодня это помогло?

— Да, раньше я была перфекционистом. Раньше я никогда не была довольна своей игрой. Например, если выигрывала очко не так, как хотела, не красивым ударом, то была недовольна.

Но каждое выигранное очко – это хорошее очко. Любой удар, который отправляет мяч в корт, — это хороший удар. Так я себе говорю. Я много работаю над ментальной стороной, чтобы не паниковать, сохранять спокойствие, дышать и не расстраиваться из-за ошибок. Всегда говорю себе – все ошибаются, это нормально. Если намерения хорошие, если я намереваюсь попасть мячом в корт, то это хороший удар. Надо просто продолжать так же.

— Что для вас значит эта победа?

— Многое. Если честно, я была очень мотивирована выиграть этот матч. Одна из мотиваций – остаться на турнире. Перед выходом на корт говорила себе, что буду биться за то, чтобы подольше задержаться на Australian Open, где лучшая атмосфера в мире.