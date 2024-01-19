Джокович — второй теннисист, выигравший более 30 матчей подряд на AO в одиночном разряде

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович установил достижение благодаря победе в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 над аргентинским спортсменом Томасом Мартином Этчеверри.

Эта победа стала для Джоковича 31-й подряд в одиночном разряде на Australian Open. Таким образом, серб стал вторым теннисистом, одержавшим более 30 побед на этом турнире «Большого шлема» в одиночном разряде в Открытую эру. Первой эту отметку преодолела югославская и американская теннисистка Моника Селеш, выигравшая 33 матча подряд в период с 1991 по 1999 год.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Новак Джокович сыграет с победителем противостояния Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США). Соревнования в Мельбурне продлятся до 28 января.