Джокович вышел в четвёртый круг Australian Open, обыграв Этчеверри

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (32-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу сербского спортсмена.

Матч продлился 2 часа 31 минуту. Джокович в этой встрече девять раз подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Этчеверри 12 эйсов и одна двойная ошибка.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Новак Джокович сыграет с победителем противостояния Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США). Соревнования в Мельбурне продлятся до 28 января.