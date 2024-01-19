Джокович вышел в четвёртый круг Australian Open, обыграв Этчеверри
Поделиться
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (32-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу сербского спортсмена.
Матч продлился 2 часа 31 минуту. Джокович в этой встрече девять раз подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Этчеверри 12 эйсов и одна двойная ошибка.
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Новак Джокович сыграет с победителем противостояния Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США). Соревнования в Мельбурне продлятся до 28 января.
Комментарии
- 19 января 2024
-
14:02
-
13:45
-
13:39
-
13:35
-
13:22
-
12:47
-
12:42
-
12:28
-
12:08
-
11:57
-
11:52
-
11:46
-
11:41
-
11:39
-
11:25
-
11:01
-
10:46
-
10:34
-
10:29
-
10:26
-
10:16
-
09:55
-
09:52
-
09:44
-
09:43
-
09:33
-
09:10
-
08:35
-
08:00
-
07:38
-
07:31
-
06:37
-
06:05
-
05:32
-
05:09
Партнерский контент