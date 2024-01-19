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Джокович вышел в четвёртый круг Australian Open, обыграв Этчеверри

Джокович вышел в четвёртый круг Australian Open, обыграв Этчеверри
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (32-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу сербского спортсмена.

Матч продлился 2 часа 31 минуту. Джокович в этой встрече девять раз подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Этчеверри 12 эйсов и одна двойная ошибка.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Новак Джокович сыграет с победителем противостояния Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США). Соревнования в Мельбурне продлятся до 28 января.

Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 11:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
3 		3 6 2
             
Томас Мартин Этчеверри
32
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
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