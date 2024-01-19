Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 20 января

В субботу, 20 января, в Мельбурне пройдёт седьмой день Открытого чемпионата Австралии — 2024. Будут сыграны женские матчи третьего круга. За выход в 1/8 финала поборются в своих встречах российские теннисистки Анна Калинская и Анна Блинкова.
Также свои матчи проведут Ига Свёнтек (Польша, 1), Элина Свитолина (Украина, 19), а в личной встрече друг с другом сыграют Елена Остапенко (Латвия, 11) и Виктория Азаренко (Беларусь, 18).
Australian Open. Расписание матчей 20 января
Женщины. Третий круг
3:00
Анна Калинская (Россия) — Слоан Стивенс (США)
Эмма Наварро (США, 27) — Даяна Ястремская (Украина, Q)
4:00
Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Ван Яфань (Китай)
4:30
Осеан Доден (Франция) — Клара Бюрель (Франция)
Анна Блинкова (Россия) — Ясмине Паолини (Италия, 26)
6:00
Елена Остапенко (Латвия, 11) — Виктория Азаренко (Беларусь, 18)
11:00
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия)
13:00
Элина Свитолина (Украина, 19) — Виктория Голубич (Швейцария)