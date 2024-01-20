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Калинская переиграла Стивенс и вышла в четвёртый круг Australian Open

Калинская переиграла Стивенс и вышла в четвёртый круг Australian Open
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75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. В матче третьего круга Калинская победила в трёх сетах (6:7, 6:1, 6:4) американскую спортсменку Слоан Стивенс, находящуюся в рейтинге WTA на 44-м месте.

Встреча длилась 2 часа 46 минут. Калинская выполнила пять эйсов, допустила одну двойную и 15 невынужденных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. На счету Стивенс две подачи навылет, одна двойная и 33 невынужденных ошибок, а также реализация одного брейк-пойнта из 12.

Australian Open (ж). Турнирная сетка

Соперник Калинской по четвёртому кругу определится в матче между 57-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой и посеянной под 26-м номером итальянкой Ясмине Паолини, занимающей 31-ю строчку в рейтинге WTA.

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 03:10 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		1 4
         
Слоан Стивенс
44
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
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