Павлюченкова и Кудерметова снялись с Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с Открытого чемпионата Австралии в парном разряде из-за травмы живота. Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

«К сожалению, мне пришлось снятся с парного матча на Australian Open вместе с Вероникой Кудерметовой в связи с травмой живота, которую я получила в последней игре турнира в Аделаиде. Мне хотелось быть в лучшей форме на Australian Open, но всегда есть следующий раз. Пришло время перезагрузиться и восстановиться», — написала Павлюченкова.

Напомним, Павлюченкова в дуэте с другой российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой в первом раунде парного турнира обыграли Анастасию Потапову (Россия) и Яну Сизикову (Россия) со счётом 2:6, 6:2, 6:2 и должны были во втором круге сыграть против канадки Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлифф.

В одиночном разряде Павлюченкова уступила во втором круге испанке Пауле Бадосе (2:6, 3:6).