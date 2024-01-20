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Григор Димитров потерпел поражение от Боргеса в третьем круге Australian Open

Григор Димитров потерпел поражение от Боргеса в третьем круге Australian Open
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13-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Григор Димитров в третьем круге соревнований потерпел поражение от 69-й ракетки мира, представителя Португалии Нуну Боргеса. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Боргеса. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Димитров 11 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету Боргеса 21 эйс, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 10:05 МСК
Григор Димитров
13
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		4 2 6 6
6 3 		6 6 7 8
             
Нуну Боргес
69
Португалия
Нуну Боргес
Н. Боргес

Следующим соперником Боргеса в Мельбурне станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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