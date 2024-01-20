Григор Димитров потерпел поражение от Боргеса в третьем круге Australian Open
Поделиться
13-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2024.
Григор Димитров в третьем круге соревнований потерпел поражение от 69-й ракетки мира, представителя Португалии Нуну Боргеса. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Боргеса. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Димитров 11 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету Боргеса 21 эйс, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 10:05 МСК
13
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|6 6
|
|6
|6
|7 8
69
Нуну Боргес
Н. Боргес
Следующим соперником Боргеса в Мельбурне станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Комментарии
- 20 января 2024
-
13:43
-
13:39
-
13:32
-
13:21
-
13:15
-
13:12
-
13:06
-
12:55
-
12:46
-
12:39
-
12:21
-
12:12
-
11:58
-
11:54
-
11:33
-
09:57
-
08:33
-
08:18
-
07:41
-
07:34
-
05:57
-
05:13
-
00:05
- 19 января 2024
-
22:07
-
22:00
-
21:51
-
21:39
-
20:21
-
18:50
-
18:12
-
17:41
-
17:12
-
16:40
-
16:33
-
16:17
Партнерский контент