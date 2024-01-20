Григор Димитров потерпел поражение от Боргеса в третьем круге Australian Open

13-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Григор Димитров в третьем круге соревнований потерпел поражение от 69-й ракетки мира, представителя Португалии Нуну Боргеса. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Боргеса. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Димитров 11 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету Боргеса 21 эйс, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Боргеса в Мельбурне станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).