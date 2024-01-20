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19-летняя Носкова на Australian Open прервала серию Свёнтек из 18 побед

19-летняя Носкова на Australian Open прервала серию Свёнтек из 18 побед
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50-я ракетка мира, 19-летняя чешская теннисистка Линда Носкова прервала выдающуюся серию четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, польки Иги Свёнтек из 18 побед в WTA-туре.

Напомним, в матче третьего круга Australian Open Свёнтек (1) сенсационно проиграла Носковой со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Юная Линда уже в четвёртый раз в карьере обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA (при семи поражениях), чешка впервые сыграет во второй неделе турнира «Большого шлема».

До встречи с Носковой Свёнтек не проигрывала в одиночном разряде с сентября 2023 года.

За выход в четвертьфинальный раунд Australian Open — 2024 Носкова сразится с бронзовым призёром Олимпиады-2020 украинкой Элиной Свитолиной (19).

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