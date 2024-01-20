Чесноков: не ожидал, что Медведев сыграет с Оже-Альяссимом на таком высоком уровне

Российский теннисист Андрей Чесноков, финалист Кубка Дэвиса 1995 года, высказался о выступлении третьей ракетки мира из России Даниила Медведева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. В борьбе за выход в 1/8 финала спортсмен уверенно обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

«Тот факт, что Медведев после матча с Руусувуори сыграл и выиграл — это супер! Честно говоря, не ожидал, что сыграет на таком высоком уровне. Было здорово, что он не развалился после пяти сетов, учитывая, во сколько закончился тот матч.

Поединок сложился очень комфортно. Медведев выиграл 90 процентов длинных розыгрышей у Оже-Альяссима. Противник затратил много сил и энергии, а в конце сделал четыре ошибки в одном гейме. Всё уже шло гладко и без интриг», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.