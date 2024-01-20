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Определились все участницы 1/8 финала в женской сетке Australian Open

Сегодня, 20 января, в Мельбурне завершился третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. Определились все участницы 1/8 финала в женской сетке соревнований, среди которых три российские теннисистки — Анна Калинская, Мария Тимофеева (Q) и Мирра Андреева.

Также борьбу на турнире продолжают Арина Соболенко (Беларусь, 2), Элина Свитолина (Украина, 19), Виктория Азаренко (Беларусь, 18) и Кори Гауфф (США, 4).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участниц четвёртого круга Australian Open — 2024.

Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19)

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Даяна Ястремская (Украина, Q)

Ясмине Паолини (Италия, 26) — Анна Калинская (Россия)

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Осеан Доден (Франция)

Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q)

Магдалена Френх (Польша) — Кори Гауфф (США, 4)

Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11)

Аманда Анисимова (США, SR) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)