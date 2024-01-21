Джокович назвал «невероятным» исторический тай-брейк матча Блинковой и Рыбакиной на AO

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что активно следит за матчами Открытого чемпионата Австралии, в том числе за поединками в женской сетке.

«Для удовольствия я тоже люблю смотреть теннис. Например, на днях я с удовольствием смотрел Рыбакину и Блинкову. Это было невероятно, один из самых захватывающих тай-брейков, что мы видели.

Конечно, смотрю матчи других мужчин, принципиальных соперников. Смотрю, как они играют, как у них дела. Мы все друг за другом следим, это не секрет. По вечерам отдыхаешь, включаешь телевизор и смотришь захватывающие матчи. Матчей всё меньше и меньше, так что точно знаешь, когда и кто играет. Естественно, хочется включить и глянуть пару геймов или сет. Естественно, плотнее слежу за своей частью сетки или следующим соперником», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал AO-2024.