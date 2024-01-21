Андрей Рублёв в пяти сетах одолел де Минора и вышел в 1/4 финала Australian Open — 2024

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В матче 1/8 финала Australian Open – 2024 Рублёв (5) в пяти сетах одолел 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва.

В рамках поединка Рублёв шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету де Минора шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 16.

Следующим соперником Рублёва в Мельбурне станет четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который на AO ещё не потерял ни сета.