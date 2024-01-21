Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв в пяти сетах одолел де Минора и вышел в 1/4 финала Australian Open — 2024

Андрей Рублёв в пяти сетах одолел де Минора и вышел в 1/4 финала Australian Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В матче 1/8 финала Australian Open – 2024 Рублёв (5) в пяти сетах одолел 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва.

В рамках поединка Рублёв шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету де Минора шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 16.

Следующим соперником Рублёва в Мельбурне станет четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который на AO ещё не потерял ни сета.

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:20 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 7 7 3 0
6 		6 5 6 4 6 6
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android