Рублёв — о том, что высунул язык в матче с де Минором: в голове было «Очень страшное кино»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил жест с высунутым языком, который он изобразил, когда реализовал два брейк-пойнта в пятом сете матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.
«(Смеётся). Знаешь, что у меня в голове в этот момент было? Помнишь «Очень страшное кино», там был момент, «What’s uuuup!»? Мне он пришёл в голову, и сделал так, как в том фильме», — сказал Рублёв в эфире Eurosport.
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