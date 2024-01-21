Рублёв — о том, что высунул язык в матче с де Минором: в голове было «Очень страшное кино»

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил жест с высунутым языком, который он изобразил, когда реализовал два брейк-пойнта в пятом сете матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«(Смеётся). Знаешь, что у меня в голове в этот момент было? Помнишь «Очень страшное кино», там был момент, «What’s uuuup!»? Мне он пришёл в голову, и сделал так, как в том фильме», — сказал Рублёв в эфире Eurosport.