Соболенко — об игровой экипировке: очень рада, что только у меня красное платье

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей игровой экипировке на матчах Открытого чемпионата Австралии. Спортсменка выступает на соревнованиях в красных цветах.

«Я единственная, у кого красное платье. Я не участвовала в процессе, не выбирала цвет, ничего. Мне просто показали платье, в котором я буду играть, и я очень рада, что только у меня красное платье. Чувствую себя особенной. Но, конечно, хочется быть особенной не только из-за платья», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, белорусская теннисистка вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв в матче четвёртого круга американку Аманду Анисимову (442-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 6:2.