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Видео: Элина Свитолина не смогла сдержать слёз после решения сняться с матча 1/8 финала AO

Видео: Элина Свитолина не смогла сдержать слёз после решения сняться с матча 1/8 финала AO
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла сдержать слёз после решения сняться с матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором встречалась с 19-летней представительницей Чехии Линдой Носковой.

Напомним, Свитолина сумела отыграть лишь три гейма, травма спины не позволила ей продолжить. Во время рукопожатия с Носковой Элина не сдержала эмоций и заплакала, трогательный момент попал в трансляцию.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

В четвертьфинале Australian Open – 2024 Носкова сыграет с Даяной Ястремской, также представляющей Украину.

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