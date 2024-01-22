Виландер — о форхенде Алькараса: не такой кручёный, как у Рафы, лучше, чем у Джоковича

Бывший шведский теннисист, экс первая ракетка мира в одиночном разряде Матс Виландер отметил роль форхенда Карлоса Алькараса в его игре и заявил, что считает его лучшим в туре.

«И у Алькараса, и у Кецмановича главное оружие — это форхенд. Но разница между ними в том, что у Карлоса есть варианты.

Он может пробить с форхенда обратный кросс, может по линии, он может сделать дроп-шот в любую сторону. И он может подкручивать мяч так, как это делает Рафа Надаль. Так что я думаю, что его соперникам нужно держаться подальше от его форхенда, иначе им придётся несладко.

Мне непросто анализировать то, чего я не особо понимаю. 63% его ударов справа пришлось Кецмановичу под форхенд — обычно это сильная сторона теннисистов — и лишь 25% под бэкхенд.

Он бьёт по мячу так сильно, что никто не ожидает этого, потому что больше никто так не делает. Джокович иногда бьёт так же, но виннерсы в этот угол — неслыханное дело, потому что там можно растягиваться и защищаться намного удобнее, чем с другой стороны.

Ускорение просто невероятное. Что касается техники, то я не думаю, что когда-либо видел форхенд лучше. Он не такой кручёный, как у Рафы, лучше, чем у Джоковича», — приводит слова Виландера Tennis 365.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Напомним, в матче четвёртого круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас переиграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:4, 6:4, 6:0. В четвертьфинале испанец встретится с шестой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.