Алькарас 1-м по возрасту после Беккера, Надаля и Джоковича дошёл до 1/4 финалов всех ТБШ

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас достиг уникального достижения на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Ранее Алькарас (2) вышел в четвертьфинал австралийского мэйджора, со счётом 6:4, 6:4, 6:0 обыграв 60-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича.

В свои 20 лет и 262 дня Алькарас стал лишь четвёртым самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось дойти до четвертьфинального раунда на каждом турнире «Большого шлема». В более раннем возрасте этого результата добивались лишь немец Борис Беккер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

За выход в полуфинал Australian Open — 2024 Алькарас сразится с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым.