Соболенко прокомментировала победу над Крейчиковой в четвертьфинале AO-2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Это платье выбрал для меня Nike, но оно мне нравится. Считаю, я показала великолепный теннис. Надо продолжать играть так же или даже лучше. Спасибо за атмосферу! Знаю, все ждали следующего матча, но всё равно спасибо за атмосферу, мне она очень понравилась. Напомнило атмосферу прошлогоднего финала. Спасибо вам огромное!

Почему я так здорово играю в Австралии? Не знаю, может, потому что в моей команде много австралийцев? Да нет, ребят, это всё из-за вас, из-за атмосферы. Мне кажется, здесь просто лучше всего меня поддерживают.

Как удаётся стабильно доходить до полуфиналов «Шлемов»? За счёт упорной работы. Я столько пахала в прошлом году, на этой предсезонке. Всё дело в работе, надо выкладываться на тренировках, чтобы как можно лучше подготовиться к матчам», — сказала Соболенко после матча.