Навратилова — об игре Гауфф: в 19 лет я не была такой зрелой, стоит отдать ей должное

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова лестно отозвалась об игре американки Кори Гауфф. Напомним, 19-летняя теннисистка обыграла украинку Марту Костюк со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2.

«Мне очень нравится, что она просто движется от матча к матчу. Только так можно добиться успеха. И я знаю, что она не забегает вперёд, потому что это видно по её поведению на корте, по тому, как она сосредоточенно играет. Она думает только о том, как бы выиграть следующее очко и ни о чём другом.

И это просто потрясающе для её возраста. Я помню, что в 19 лет я не была такой зрелой, так что стоит отдать должное ей и её команде», — приводит слова Навратиловой Tennis 365.

Напомним, в полуфинальном матче Australian Open — 2024 Кори Гауфф сыграет с Ариной Соболенко (Беларусь).