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Соболенко — о матче с Гауфф: у нас с Коко всегда классные битвы

Соболенко — о матче с Гауфф: у нас с Коко всегда классные битвы
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором она сыграет с представительницей США Кори Гауфф, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге.

«Это супер, просто супер. После US Open я жаждала реванша. Это будет отличный матч. У нас с Коко всегда классные битвы. Очень довольна, что сыграю с ней, с нетерпением жду этого полуфинала», — сказала Соболенко после матча.

Напомним, сегодня, 23 января, Соболенко одержала победу над 11-й ракеткой мира чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу белоруски.

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