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Джокович гарантированно сохранит статус первой ракетки мира по итогам Australian Open

Джокович гарантированно сохранит статус первой ракетки мира по итогам Australian Open
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович гарантированно сохранит звание первой ракетки мира по итогам Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Джоковича, защищающего на Australian Open прошлогодний титул, с первой строчки рейтинга ATP могли сместить только чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев и двукратный победитель ТБШ испанец Карлос Алькарас. Медведев мог это сделать в случае поражения Новака в четвертьфинале Мельбурна (однако этого не случилось), Алькарас потерял шансы на возвращение на первую позицию после проигрыша немцу Александру Звереву в четвертьфинале AO-2024.

Прямо сейчас в лайв-рейтинге Джокович опережает Алькараса на 635 очков, а Медведева — на 1590.

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