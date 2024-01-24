«С ним невероятно трудно играть». Зверев — о Данииле Медведеве

Вышедшие в полуфинал теннисисты Даниил Медведев и Александр Зверев встретятся в поединке 26 января. Сам Зверев называет игры Медведевым сложными, но собирается сделать всё ради победы.

«Многие наши матчи с Медведевым были очень равными. Зачастую всё сводилось к тому, что в прошлом году он показывал лучший теннис в своей жизни и был преисполнен уверенности в себе. Я же только вернулся после травмы, и у меня не было уверенности в решающие моменты, не получалось закрывать матчи. Так было в Индиан-Уэллсе, в Монте-Карло.

Конечно, с ним невероятно трудно играть. Прямо сейчас он – один из лучших игроков мира. Но я доволен своим положением и собираюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть в пятницу» — сказал Заверев на пресс-конференции.

Напомним, между теннисистами было 18 личных встреч. В 11 из них Медведев одержал победу. Только семь остались за Зверевым.