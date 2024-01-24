Веснина оценила шансы Медведева обыграть Зверева в полуфинале Australian Open — 2024

Олимпийская чемпионка 2016 года и трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина оценила шансы на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в матче с немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Самые высокие. Думаю, Даниил каждый матч хочет выиграть и на каждом турнире ставит цель победить. Тем более на турнирах «Большого шлема» Даниил стабильно доходит до стадии полуфиналов. И Australian Open для него, можно сказать, удачный ТБШ. Да, он его не выигрывал, был дважды в финале, но, мне кажется, ему подходят условия на Зелёном континенте. И он себя чувствует комфортно на кортах Мельбурна», — приводит слова Весниной Metaratings.