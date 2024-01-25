Арина Соболенко — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open
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Сегодня, 25 января, действующая чемпионка, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с победительницей US Open – 2023, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2024. Данный поединок поставлен четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в полуфинале Australian Open – 2024.
Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 11:30 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Счёт личных встреч теннисисток — 4-2 в пользу Гауфф (3-2 на харде). В прошлом сезоне они обменялись победами: Арина выиграла со счётом 6:4, 6:0 в четвертьфинале Индиан-Уэллса, а Кори взяла верх в куда более важном матче в финале US Open — 2:6, 6:3, 6:2.
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