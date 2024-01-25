Джон Макинрой: Кори Гауфф выиграет множество мэйджоров

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о четвёртой ракетке мира американке Кори Гауфф.

«Я смотрю на Гауфф как на Алькараса в матчах с более сильными игроками. С ней то же самое. Она не такая крупная, как некоторые другие теннисистки, но чрезвычайно атлетичная, как Карлос. Я ожидаю, что она выиграет множество мэйджоров. Сейчас Кори в хорошем состоянии. Она пригласила в команду хороших специалистов, таких как Брэд Гилберт, а также начала работать с Энди Роддиком, и улучшения в её подаче заметны.

Кори уже выиграла US Open, поэтому я ожидаю от неё больших успехов. Она ещё молода. Но я буду сильно удивлён, если Гауфф в течение следующих 10 лет не выиграет несколько ТБШ. Будет интересно посмотреть, как она будет развиваться», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Сегодня, 25 января, Гауфф сыграет с белоруской Ариной Соболенко в полуфинале Australian Open.