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Соболенко, Гауфф, Ястремская, Циньвэнь: онлайн-трансляция Australian Open 2024, результаты, где смотреть, расклады

Соболенко рвётся в финал Australian Open! Но чем ответит Кори Гауфф? LIVE!
Даниил Сальников
Соболенко рвётся в финал Australian Open!
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На первом в сезоне «Шлеме» в четверг состоятся полуфиналы у женщин. Также продолжают борьбу юниоры. Все подробности – в трансляции.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня Australian Open – 2024. В четверг на кортах Мельбурна у мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба полуфинала. Действующая чемпионка турнира Арина Соболенко (второй номер посева) сразится с победительницей последнего «Шлема» — US Open – 2023 — Кори Гауфф, а дебютантки столь высокой стадии соревнований Чжэн Циньвэнь (12) и Даяна Ястремская (Q) разыграют вторую путёвку в решающий матч между собой. Кроме того, полным ходом идёт юниорский турнир, где 16-летняя россиянка Влада Минчева добралась уже до 1/4 финала, где её соперницей будет японка Эна Коике. Следите за всеми событиями игрового дня в нашей лайв-статье.

Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open – 2024. Юниорский турнир. Девушки. Сетка
Australian Open — девушки. 1/4 финала
25 января 2024, четверг. 06:15 МСК
Влада Минчева
Россия
Влада Минчева
В. Минчева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
6
6
         
Эна Коике
Япония
Эна Коике
Э. Коике
Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 11:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 13:00 МСК
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Опрос: кто победит?

Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто победит в полуфинале и сколько на это потребуется сетов.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

07:10 Даниил Сальников

Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и какие суммы получат игроки, вышедшие на финишную прямую.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АО

ПРИЗОВОЙ ФОНД АО

Фото: «Чемпионат»

07:09 Даниил Сальников

Расписание четверга

Вот как выглядит расписание четверг, 25 января. Это 12-й игровой день турнира.

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