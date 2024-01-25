Соболенко рвётся в финал Australian Open! Но чем ответит Кори Гауфф? LIVE!

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня Australian Open – 2024. В четверг на кортах Мельбурна у мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба полуфинала. Действующая чемпионка турнира Арина Соболенко (второй номер посева) сразится с победительницей последнего «Шлема» — US Open – 2023 — Кори Гауфф, а дебютантки столь высокой стадии соревнований Чжэн Циньвэнь (12) и Даяна Ястремская (Q) разыграют вторую путёвку в решающий матч между собой. Кроме того, полным ходом идёт юниорский турнир, где 16-летняя россиянка Влада Минчева добралась уже до 1/4 финала, где её соперницей будет японка Эна Коике. Следите за всеми событиями игрового дня в нашей лайв-статье.
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Опрос: кто победит?
Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто победит в полуфинале и сколько на это потребуется сетов.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и какие суммы получат игроки, вышедшие на финишную прямую.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АО
Фото: «Чемпионат»
Расписание четверга
Вот как выглядит расписание четверг, 25 января. Это 12-й игровой день турнира.
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